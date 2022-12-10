“7. Uluslararası Celaleddin Rumî Kongresi” Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Yakın Doğu Üniversitesi Rumî Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Celaleddin Rumî Kongresi” 12- 17 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Rumî Araştırmaları Enstitüsü tarafından Şeb-i Arus anma törenleri kapsamında gelenekselleştirilen “7. Uluslararası Celaleddin Rumî Kongresi”, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 12 Aralık Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak.

Mevlana’nın 749’uncu vefat yıl dönümü nedeniyle; yurt içi ve yurt dışından bilim insanları ve akademisyenlerin katılımı düzenlenecek kongrede, 3 ayrı oturumda Rumî’nin kişiliği, edebi şahsiyeti, mistisizm, Mevlevilik felsefesi ve anlayışı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitelerinde tartışılacak.

Etkinlikler bir hafta sürecek

Yakın Doğu Üniversitesi, Rumî Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ghadir Golkarian düzenleyecekleri “7. Uluslararası Celaleddin Rumî Kongresi” programı ile ilgili açıklama yaptı. Kongrede, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının da Tasavvuf Müziği dinletisi ve sema töreni gerçekleştireceğini söyleyen Prof. Dr. Golkarian, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü ise Lefkoşa Mevlevihanesi'nde Şeb-i Arus'a uygun tasavvuf müziği dinletisi ve sema töreni ile birlikte bir hafta sürecek etkinliğinin finalini gerçekleştireceklerini söyledi.