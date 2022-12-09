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70 binden fazla web sitesi kullanıcı verilerini Twitter ile paylaşıyor… Amazon ve FBI’ın siteleri de dahil

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Yeni bir araştırmaya göre; Amazon ve FBI.gov'un da dahil olduğu 70 binden fazla web sitesi, kullanıcı verilerini bir reklam aracı aracılığıyla Elon Musk'ın satın aldığı Twitter ile paylaşıyor.
70 binden fazla web sitesi kullanıcı verilerini Twitter ile paylaşıyor… Amazon ve FBI’ın siteleri de dahil

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter’ı satın almış ve birbirinden skandal hamlelerle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Musk’ın, şimdi de 70 binden fazla siteden kullanıcı verilerini aldığı iddia ediliyor. Adalytics’in yeni bir raporuna göre; Elon Musk, 70 binden fazla web sitesindeki kullanıcı verilerine erişebiliyor.

Veriler daha önce de Meta’nın vergi hazırlığı web sitelerinden finansal verileri toplamak için kullandığı Pixel ile alınıyor. Pixel, kullanıcının IP adresini, ödeme bilgilerini ve web sitesindeki etkinliğini içeren verileri Twitter’a yönlendiriyor.

Adalytics’in kurucusu Krzysztof Franaszek raporda toplam 70.772 web sitesinin static.ads-twitter.com’a HTTPS istekleri yaptığını söyledi: “Bunlar arasında birçok hükümet, medya, kâr amacı gütmeyen kuruluş, üniversite ve marka web sitesi yer alıyor.”

Franaszek ayrıca, Twitter’da reklam veren kuruluşların terabaytlarca ziyaretçi verilerini Twitter ile paylaştıklarının farkında olmayabileceklerini belirtiyor.

Bununla birlikte, rapor ayrıca çeşitli büyük otomobil üreticilerinin Twitter’da reklam verdiğini gösteriyor ve Tesla’nın sahibi olan Musk’ın bu sitelere gelen trafiği analiz edebileceğini de öne sürüyor.

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