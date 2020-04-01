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71 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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71 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
71 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis, ülke genelinde yapılan denetimlerde 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yapılan denetim raporları paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 31 Mart 2020 - 01 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

 

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