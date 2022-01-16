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74 Yaşındaki Hasta Hayatını Kaybetti

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74 Yaşındaki Hasta Hayatını Kaybetti
74 Yaşındaki Hasta Hayatını Kaybetti

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 74 yaşındaki Nejla Küçükköylü hayatını kaybetti.

Nejla Küçükköylü’nün vefatı ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150’ye yükseldi.

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