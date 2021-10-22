8. Uluslararası Aspava Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştiriliyor

Geleneksel olarak “8. Uluslararası Aspava Açık Su Yüzme Yarışı” kasım ayı sonu yapılıyor.

“8. Uluslararası Aspava Açık Su Yüzme Yarışı” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Maraton çerçevesinde yüzücüler 1 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere 2 kategoride kulaç atacak.

Yarışmaya katılan tüm sporculara madalya takdim edilecek. Dereceye giren her yaş kategorisindeki sporculara ise kupa verilecek.



