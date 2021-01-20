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80 Yaş Ve Üzerindeki Kişilerin Aşılanma Programı Açıklandı

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KKTC’de 80 ve üzerindeki yaşlardaki kişilerin Covid-19’a karşı aşılanmalarına yarın başlanıyor.
80 Yaş Ve Üzerindeki Kişilerin Aşılanma Programı Açıklandı

KKTC’de 80 ve üzerindeki yaşlardaki kişilerin Covid-19’a karşı aşılanmalarına yarın başlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, yarından başlayarak Cuma gününe kadar, 80 yaş ve üzeri kişilere (1/01/1940 ve öncesinde doğanlara) 5 merkezde Covid -19 aşısı yapılacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, aşılamalar aşağıdaki merkezlerde şu saatlerde yapılacak:

1- Pandemi Merkezi: 08.30 - 16.00 

2- Girne Akçiçek Hastanesi: 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi: 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi: 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi: 08.30-16.00 

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