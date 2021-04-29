9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vaka

"Toplam 9453 test yapıldı, 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 73 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9453 olup, 38'i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 73 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 38 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 2 /Göçmenköy-1/ Yenikent-1/ Lefkoşa Sanayi-3 / Dereboyu-1/ Marmara-1/ Gelibolu-1/ Surlariçi-2 / Hamitköy-3 / Kaymaklı-2 / Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez-4 / Edremit-1/ Karaoğlanoğlu-2 / Girne Boğaz-1/ Karşıyaka-1 / Alsancak-3 / Yukarı Girne-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Tuzla-1/ Baykal-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
29 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9453
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 38
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 73
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 976. 247
Toplam Vaka Sayısı: 6239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5468
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 740
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 152
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 586
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 99
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 52
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 693
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1265
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