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AB: Çin, Rusya gibi bir tehdit değil

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin'in Avrupa'nın güvenliği için Rusya gibi bir tehdit olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.
AB: Çin, Rusya gibi bir tehdit değil

Borrell, Floransa’daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsünün (EUI) her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü’nün kutlandığı haftada düzenlediği “Birliğin Durumu” paneline katıldı.

Yüksek temsilci, Ukrayna’daki savaş yüzünden çok zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Avrupa’da savaşa yönelik farklı algı ve yaklaşımlara da değinen Borrell, Avrupa’nın birbirinden farklı milletlerden oluştuğunu, Baltık ülkelerinin Rusya ile yakın olmasından ötürü Ukrayna savaşına yönelik algısıyla diğer AB ülkeleri arasında farklılıklar olabildiğini dile getirdi.

Avrupa'nın savunma kapasitesini ve endüstriyel üretimini arttırması gerektiğini ifade eden Borrell, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu savaşı sürdürmeye devam ediyor. Eğer Ukrayna’yı desteklemezsek, ülke düşecek. Bu parayı, vatandaşlarımızın sosyal hizmeti için harcamayı tercih edeceğimiz açık, ancak başka da seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Josep Borrell, Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak “Ukrayna için masadaki tek barış planı (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy’ninkidir. Çin’inki ise bir hayal. Her halükarda barış konuşmak için birine ihtiyacınız var, oysa ki Putin askeri hedefleri hakkında konuşmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Pekin’in Moskova üzerinde büyük etkiye sahip olabileceğini, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

AB ile Çin arasındaki ilişkilere de değinen Borrell, “Biz Avrupalılara, ABD’ye daha yakın olsak da Çin ile kendi ilişki tarzımız olmalı. Çin, AB'nin rekabet ettiği bir rakip ama aynı zamanda Rusya gibi Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit olarak değerlendirilemez. Çin için hiçbir zaman bunu söylemedik” yorumunu yaptı.

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