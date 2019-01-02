AB Dönem Başkanlığı Romanya'da

AB Dönem Başkanlığı 1 Ocak'tan itibaren Romanya'ya geçti. Romanya, Dönem Başkanlığı süresince "tarafsız bir arabulucu" olmak istediğini açıkladı.

AB Dönem Başkanlığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren resmen Avusturya'dan Romanya'ya geçti. AB'ye 2007 yılında üye olan Romanya AB'nin geleceğinin planlanması çabalarında Dönem Başkanlığı süresinde "tarafsız bir arabulucu" olmak istediğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yaptığı son açıklamada, Romanya hükümetinin "birliği sağlama ve arabulucu olma istekliliğinden şüphe duyduğunu" söylemişti. Romanya'dan önce AB Dönem Başkanlığı'nı Avusturya yapmıştı.

Romanya'yı Dönem Başkanlığı'nda Brexit sürecinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Birliğin 2020 sonrasındaki bütçe tartışmaları gibi önemli konular bekliyor.

Romanya'nın Dönem Başkanlığı için belirlediği slogan, "Dayanışma ve ortak Avrupa değeri." Ancak ülkede hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında uzun süredir gerilim söz konusu. Başbakan Viorica Dancila hafta sonunda yaptığı açıklamada, ülkesini AB zirvelerinde bizzat temsil etmek istediğini söyledi. Romanya Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılında aldığı karara göre ülkeyi temsil görevi Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'te. Cumhurbaşkanı muhalefete yakın bir isim ve sosyal liberal hükümeti, yargıyı yolsuzluk yaptığından şüphelenilen siyasetçiler karşısında zayıflatmak istemekle suçluyor.

Romanya, 2018'de AB'nin Dönem Başkanlığı'nı yapan Bulgaristan gibi yolsuzlukla mücadelede yetersiz olmakla suçlanıyor. AB Komisyonu bu iddialar nedeniyle Romanya ve Bulgaristan'ı yakından izliyor.