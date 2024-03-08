AB, Kıbrıs'tan Gazze'ye deniz yoluyla gıda yardımı koridoru başlatıyor

Von der Leyen, kuşatma altındaki kente yardım götürecek deniz koridorunun ise bu hafta sonu Kıbrıs-Gazze hattında faaliyete geçmesini beklediğini dile getirdi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen yardımının ilk pilot uygulamasını bugün (8 Mart) yapacak.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'le birlikte Larnaka'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, Avrupa Birliği'nin ABD, BAE ve diğer ilgili ülkelerle birlikte "insani felakete" yanıt vermek üzere Gazze'ye yardım ulaştırmak için deniz koridorunu başlattığını söyledi

Gemideki gıda yardımını, dünyaca ünlü İspanyol şef ve uluslararası yardım gönüllüsü Jose Andres tarafından kurulan World Central Kitchen (WCK) isimli yardım kuruluşu sağlıyor.

World Central Kitchen, halihazırda Larnaka'da BAE'nin de desteğiyle Gazze halkı için gıda malzemesi topluyor.

Bu arada Open Arms'a ait gemi, Güney Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'ndan yola çıkmak için yetkililerden izin bekliyor.

Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım gönderme uygulaması ABD tarafından da yapılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, dün (7 Mart) yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini söyledi