  • BIST 8307.65
  • Altın 1971.531
  • Dolar 30.3011
  • Euro 32.9652
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

AB mahkemesinden "Audi logosu" kararı

» »
Avrupa Adalet Divanı, Audi'nin izni olmadan yedek parçalarda logosunun aynısının veya benzerinin kullanılamayacağına hükmetti.
AB mahkemesinden "Audi logosu" kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, otomobil üreticisi Audi'nin amblem ve logosunun yan sanayi yedek parçalarda kullanılmasına ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, bir otomobil üreticisinin sahip olduğu ticari markanın aynı veya benzeri bir logonun yedek parçalarda kullanımını engelleyebileceğine karar verdi.

Kararda, bir yedek parça imalatçısının ürünlerini markaya ait amblemi takmaya uygun biçimde tasarlamasının da önlenebileceği belirtildi.

Böylece mahkeme, Audi logosuna benzer bir şeklin firmanın izni olmadan kullanılmasının ticari marka yasasını ihlal edeceğine hükmetmiş oldu.

Polonya'da bir yedek parça üreticisi, eski Audi modellerine uyarlanmış radyatör ızgaraları satıyordu. Bu radyatör ızgaraları, Audi'nin birbirine geçmiş dört halkalı logosu biçiminde oyulmuş bir alanı içeriyordu.

Bu tasarıma itiraz eden Audi, Polonya'da hukuki süreç başlatmıştı. Polonya'daki mahkeme ise dosyayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı Balkanlar'dan AB'nin 6 milyar euroluk yeni Büyüme Planı'na destek sözü23 Ocak 2024 Salı 22:36
  • Almanya’da AfD protestoları: 1 milyondan fazla kişi katıldı23 Ocak 2024 Salı 20:01
  • Aşırı sağcı parti AfD: İktidara gelince Almanya'nın AB'den çıkması için referandum yapacağız23 Ocak 2024 Salı 19:05
  • BM'de insan hakları sicili masaya yarıtılacak Çin'den toplantı öncesi üye ülkelere lobicilik hamlesi22 Ocak 2024 Pazartesi 22:01
  • Almanya'da sağ popülist AfD'ye karşı kitlesel protestolar22 Ocak 2024 Pazartesi 09:13
  • Süper zengin aktivistler: Lütfen bizi vergilendirin21 Ocak 2024 Pazar 11:49
  • Almanya’da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa Federal Meclis'te kabul edildi20 Ocak 2024 Cumartesi 11:58
  • AP üyeleri: Macar Hükümeti AB değerlerini ve fonlarını tehdit ediyor19 Ocak 2024 Cuma 11:48
  • Schwarzenegger gümrükte beyan etmediği lüks saat yüzünden Münih havaalanında bekletildi18 Ocak 2024 Perşembe 13:26
  • Almanya’da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısı mecliste oylanacak18 Ocak 2024 Perşembe 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti