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ABD 2 IŞİD mensubunu Rojava’dan çıkardı

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ABD, Rojava’da Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolü altındaki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 IŞİD mensubunu kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı
ABD 2 IŞİD mensubunu Rojava’dan çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, Kürtlerin ya da Türkiye'nin kontrolünü kaybetmesi durumunda, Suriye'de 2 IŞİD militanını o ülke dışına çıkararak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir yere götürdü. Onlar en kötünün de kötüsü” dedi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz IŞİD militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.

ABD'li yetkililer “Beatles” lakaplı IŞİD militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 IŞİD’linin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Haberde, ABD'nin 2 IŞİD’liyi ABD'de yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle IŞİD’lilerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.

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