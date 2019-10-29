ABD Başkanı Trump: IŞİD lideri Bağdadi'nin halefi de öldürüldü

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, bahsi geçen ismin ABD askerleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Biraz önce Ebubekir el Bağdadi'nin bir numaralı halefinin ABD'li askerler tarafından öldürüldüğü doğrulandı. Büyük ihtimalle liderlik konumunu o alacaktı, Şimdi o da ölü."

İsminin paylaşılmaması şartıyla Newsweek'e konuşan bir kaynağa göre IŞİD'in yeni lideri Abdullah Kardaş olmuştu. IŞİD'e bağlı kaynaklara göre Kardaş daha önce terörist grubun "Müslüman ilişkilerini" yürütmek üzere Bağdadi tarafından aday gösterilmişti. Kardaş'ın daha önce Saddam Hüseyin yönetimi sırasında Irak ordusunda da görev aldığı biliniyor.