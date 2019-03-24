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ABD Dışişleri Bakanı'yla görüşen Lübnan meclis başkanından Hizbullah yaptırımlarına tepki

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri, Hizbullah'a uygulanan yaptırımların Lübnan'ı olumsuz etkilediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı'yla görüşen Lübnan meclis başkanından Hizbullah yaptırımlarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüştü.

Berri, "Hizbullah bir Lübnan örgütüdür, meclistedir ve hükümetin parçasıdır" diyerek, Hizbullah'a uygulanan yaptırımların Lübnan'ı olumsuz etkilediğini söyledi.

Lübnanlı yetkili, "Hizbullah'ın silahlı direnişi İsrail'in Lübnan topraklarını sürekli işgalinin bir sonucudur" diyerek, Hizbullah'ın meşru bir örgüt olduğunu belirtti.

Görüşmede Lübnan ile İsrail arasında gerilimin azaltılması için izlenebilecek yollar ele alındı.

Pompeo ile görüşen Berri, Lübnan ekonomisine dair sorunları ve uygulanacak reformları da değerlendirdi.

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