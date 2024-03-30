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ABD, Hong Kong ve Suriyeli bazı yetkililere vize kısıtlaması getirdi

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yetkililerine ve Suriye'deki 10 yetkiliye yönelik vize kısıtlaması uygulayacaklarını duyurdu.
ABD, Hong Kong ve Suriyeli bazı yetkililere vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığından vize kısıtlamalarına ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.

Açıklamada, Temel Yasa'nın 23. maddesi uyarınca kabul edilen ve bölge otoritelerinin yetkilerini genişleten yasa eleştirilerek Çin, Hong Kong'un "demokratik kuruluşlarına, hak ve özürlüklerine karşı eylemler almakla" suçlandı.

Söz konusu eylemler nedeniyle birçok Hong Kong yetkilisine vize kısıtlamasının getirildiği aktarılan açıklamada, Hong Kongluların "hak ve özgürlüklerinin geri getirilmesi ve haksız yere gözaltına alınanların serbest bırakılması" çağrısı yapıldı.

Suriyeli 10 yetkiliye vize kısıtlaması

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Suriyeli 10 yetkiliye ve yakın aile üyelerine vize kısıtlaması getirildiği duyuruldu.

Beşşar Esed rejiminin eleştirildiği açıklamada Suriyelileri "bastırdıkları ve insan hakları ihlallerine dahil olmaları" gerekçesiyle bu yetkililere ve aile üyelerine kısıtlama getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (UNSCR) 2254 sayılı kararı uyarınca kalıcı çözüme yönelik ilerleme kaydedilmeden ABD'nin Esed rejimiyle ilişkileri "normalleştirmeyeceği" vurgulandı.

21 yıl rafa kaldırılan Ulusal Güvenlik Yasası Meclis'te kabul edilmişti

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2003'teki protestoların ardından 21 yıl boyunca rafa kaldırılan Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen yasa, vatana ihanet, ayrılıkçılık, hükümeti devirmeye teşebbüs, halkı isyana teşvik, sabotaj, dış güçlerle işbirliği, devlet sırlarını açığa vurma ve casusluk gibi 39 suçu tanımlıyor.

Yasa, vatana ihanet, ayaklanma, Çin Silahlı Kuvvetlerini isyana teşvik, dış güçlerle işbirliği içinde kamuya ait altyapıya zarar vermek gibi suçlar için ömür boyu hapis cezası öngörüyor. Yasayla bazı suçlar yurt dışında işlense dahi Hong Kong'da yargılanabilmesinin önü açılıyor.

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