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İsrail’le iş yapmayı protesto eden dokuz Google çalışanı gözaltına alındı

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The Washington Post’un haberine göre New York ve California’nın Sunnyvale kentlerindeki protestolarda 9 Google çalışanı gözaltına alındı.
İsrail’le iş yapmayı protesto eden dokuz Google çalışanı gözaltına alındı

Nimbus Projesi veri toplamayı, depolamayı, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlamayı, toplanan bu bilgilerle veri ve motif tahmini yapmayı sağlayan bir bulut (cloud) ve makine öğrenimi sistemini kapsıyor.

İsrail Maliye Bakanlığı 21 Nisan 2021’de kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak Nimbus Projesi ihalesini Google ve Amazon’un kazandığını duyurmuştu.

Proje kapsamında sunulacak sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanlarını, kaynaklarını, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri toplayabilecek.

Saatlerce ofis önünde oturma eylemi yapan çalışanlar “Google saklanamazsın”, “Soykırıma fon sağlıyorsun” sloganları attı. Eylemciler Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilene kadar protestolara devam edeceklerini söyledi. Ofis içinde eyleme devam eden 9 çalışansa gözaltına alındı.

Google sözcülerinden Bailey Tomson, eylemlerin ‘politikalarının ihlali’ olduğunu savundu. Tomson gözaltına alınan çalışanların Google sistemlerine erişimlerinin kesildiğini ve bu kişilere idari izin verildiğini söyledi.

 New York, California eyaletinin Sunnyvale ve Seattle kentlerindeki Google ofislerinin önünde devam eden protestolara Amazon çalışanları da katıldı.

 Google’a bağlı şirketlerden Youtube’da yazılım mühendisi olarak çalışan Zelda Montes, proje hakkında Google’ın çalışanlarına danışmadığını söyledi. Montes 180 bin Google çalışanından çok azının anlaşmadan haberdar olduğunu ve emeklerinin bilmedikleri şekillerde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Montes “Doğası gereği siyasi olan bir sözleşmeyi tarafsızmış gibi göstermeye çalışmak çok sorumsuzluk. Dünyadaki en yüksek mahkeme tarafından soruşturulan İsrail hükümetiyle ile neden bir sözleşme yapıyoruz?” dedi.

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