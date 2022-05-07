  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

ABD ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti

» »
ABD ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti
ABD ilk kez yıldızlar arası bir meteorun düştüğünü teyit etti

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, 2014’te Papua Yeni Gine’ye düşen meteorun “yıldızlar arası bir meteor” olduğunu teyit etti.

Amir Siraj isimli genç bir uzay bilimcinin Harvard Üniversitesinde lisans öğrencisi iken 8 Ocak 2014’te Papua Yeni Gine’ye düşen meteora yönelik “yıldızlar arası meteor” çıkarımını ABD Uzay Kuvvetleri de doğruladı.

Yıllarca bulgularını yayımlatmak için uğraşan Siraj ve Harvard’daki hocası fizik profesörü Abraham Loeb’e, yakın zaman önce ABD Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral John Shaw’dan bir mektup geldi.

Siraj’ın CNN televizyonu ile paylaştığı mektupta, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının incelemelerinin de bu meteorun bir yıldızlar arası meteor olduğunu doğrulandığına işaret edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"ABD Uzay Kuvvetlerinin bileşeni olan Uzay Operasyonları Komutanlığının Baş Bilim İnsanı Dr. Joel Mozer, bu bulguyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'na sunulan ek verilerin analizini gözden geçirdi. Dr. Mozer, NASA'ya bildirilen hız tahmininin yıldızlar arası bir cismin yörüngesini belirtmek bakımından yeterince doğrudur."

Bu meteor böylece Dünya'ya düşen ilk yıldızlar arası cisim oldu.

 

Uzayın ve yaşamın bilgisini taşıyorlar: Gök taşları

 

Siraj, bu meteor ile ilgili ilk keşfini, 2017’de Harvard Üniversitesinde, Loeb ile Güneş Sistemi'nde bilinen ilk yıldızlar arası meteor olan “Oumuamua” meteorunu araştırırken yapmıştı.

Siraj, çalışması kapsamında diğer yıldızlar arası nesneleri bulmak için NASA'nın Yakın Dünya Nesne Araştırmaları (YDNA) veri tabanını incelemeye karar vermiş ve birkaç gün içinde yıldızlar arası bir meteor olduğuna inandığı bir cismi keşfetmişti.

Meteorun hızını Güneş'e endeksleyerek hesaplayan Siraj, yörüngesinin diğer meteorların Güneş çevresindeki kapalı yörüngesinden farklı olarak dışarıdan Güneş Sistemi'ne uzandığını tespit etmişti.

Ancak NASA'nın veri tabanında verinin ne kadar doğru olduğuna ilişkin bilgiler yer almadığı için iki bilim insanı, “CNEOS-2014-01-08” olarak nitelendirilen bu meteorla ilgili bulgularını yayınlayamamışlardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya çapında çalışanlara sordular: Patron ofise çağırırsa ne yapacaklar25 Nisan 2022 Pazartesi 23:47
  • İklim değişikliği etkiledi… 2021 yazı Avrupa’yı kasıp kavurdu24 Nisan 2022 Pazar 13:20
  • Güneş tutulması ne zaman yaşanacak23 Nisan 2022 Cumartesi 14:04
  • Uçan sürüngenlerle ilgili bir gizem daha çözüldü22 Nisan 2022 Cuma 23:36
  • Bilim insanları tarafından ilk kez gözlemlendi: Mikronova patlamalar21 Nisan 2022 Perşembe 23:49
  • Sibirya’da orman yangını! Bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi19 Nisan 2022 Salı 21:34
  • Bilim insanları uyardı: NASA’nın mesajı “uzaylı istilasına” yol açabilir18 Nisan 2022 Pazartesi 18:24
  • Altın kaplamalı kayısı 10 bin liradan satılıyor16 Nisan 2022 Cumartesi 19:33
  • Araştırma: Vegan beslenme köpekler için daha sağlıklı16 Nisan 2022 Cumartesi 15:23
  • Güneş Patlamasından Elektrik ve İnternet Sistemlerinde Sorun Yaratabilir14 Nisan 2022 Perşembe 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti