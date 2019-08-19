ABD, INF'de yasaklanmış bir seyir füzesini test etti

ABD, 500 kilometreden daha uzun menzilli bir seyir füzesini test etti. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nda (INF) yasaklanmış bir füzenin denendiği testi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "geleneksel olarak yapılandırılmış, karaya fırlatılan bir seyir füzesinin" uçuş testinin dün Kaliforniya'nın San Nicolas Adası'nda gerçekleştirildiğini söyledi. Başarılı olduğu belirtilen fırlatmada, füzenin 500 km'den daha uzun bir mesafeyi katettiği açıklandı.

INF Anlaşması, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören bir metin olarak imzalanmıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'i sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.

Uzmanlar ABD ile Rusya'nın 32 yıl süren INF Anlaşması'ndan çekilmesiyle yeni bir silahlanma yarışının başlayabileceği uyarısında bulunurken, iki ülke de anlaşma şartlarına uymadıkları gerekçesiyle birbirlerini suçluyor.