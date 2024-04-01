ABD, İsrail'e daha fazla bomba ve savaş uçağı için onay verdi

Yardım paketinde bin 800'den fazla 2 bin kiloluk “MK84” tipi bomba, 500 adet 500 kiloluk “MK82” tipi bomba ile 2,5 milyar dolar değerinde 25 adet F-35A tipi savaş uçağı yer alıyor

İsrail hükümetiyle Gazze’ye yönelik ağır bombardıman yüzünden görüş ayrılıkları son dönemde artmasına rağmen ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Tel Aviv'e 2 bin kiloluk bombalar ve savaş uçağı transferine izin vermeye devam ediyor.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD’nin Gazze'nin güneyinde yüz binlerce Filistinli sivilin hayatını tehdit edebilecek olası bir askeri saldırı konusundaki endişelerine rağmen Biden yönetiminin son günlerde milyarlarca dolarlık bomba ve savaş uçağının İsrail'e sevk edilmesine sessizce izin verdiğini yazdı.

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, İsrail’e yönelik yeni silah yardım paketinde bin 800'den fazla 2 bin kiloluk “MK84” tipi bomba ve 500 adet 500 kiloluk “MK82” tipi bomba yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde 25 adet F-35A tipi savaş uçağının İsrail’e sevkiyatına izin verdi.

Bunun için yapılan talep, 2008 yılında Kongre tarafından onaylandığından Dışişleri Bakanlığı’nın, Kongre üyelerine yeni bir bildirimde bulunması gerek olmadı.

Bu hafta içinde sevkine izin verilen “MK84” ve “MK82” tipi bombaların da yıllar önce Kongre tarafından gönderilmesine onay verilmiş ancak teslimat gerçekleşmemişti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, gazeteye yaptığı açıklamada, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye devam ettiklerini" belirterek, “Yardımları şarta bağlamak gibi politikamız olmadı.” dedi.

Bununla birlikte Biden'ın müttefikleri de dahil olmak üzere bazı Demokratlar, İsrail'in, Hamas'ın son kalesi olan Refah'ta planlanan bir operasyon sırasında sivil kayıplarını sınırlama ve insani yardım üzerindeki kısıtlamaları hafifletme taahhüdü olmadığı takdirde, ABD hükümetinin silah sevkiyatını durdurmasını istiyor.

Washington yönetimi, İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle diğer ülkelerin tepkisini çekerken, bu durum Kongre'deki bazı Demokratları da rahatsız ediyor.

Bir grup Demokrat üye, yurt dışına silah transferlerinde daha fazla şeffaflık çağrısında bulunurken, daha önce izin verilen ve ancak teslimatı yapılmamış silah yardımları için Kongre'ye yeniden başvurulmasını gerektiği görüşünü dile getiriyor.

ABD’nin tepki çeken 2 bin kiloluk bombaları

Gazze savaşının ilk günlerine ait uydu görüntüleri, 2 bin kiloluk bombaların geride bıraktığı bölgede çapı 12 metrenin üzerinde 500'den fazla krater ortaya çıktığını gösterdi.

ABD’deki bir araştırma, İsrail’in Gazze'ye yüzlerce 2 bin kiloluk bomba attığını ve bunun Vietnam'dan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir saldırı olduğunu ortaya koydu.

CNN ve yapay zeka şirketi Synthetaic'in derlediği verilere göre, İsrail’in Gazze'deki savaşının ilk ayında attığı yüzlerce devasa bombanın çoğu, 300 metreden daha uzaktaki insanları öldürebilecek veya yaralayabilecek kapasitede.

Silah ve savaş uzmanları, 2 bin kiloluk bomba gibi ağır mühimmatların yaygın şekilde kullanılmasını ölü sayısında önemli etken olarak görüyor.

ABD istihbarat kaynakları aralık ayında CNN'e yaptıkları açıklamada, Gazze'ye şu ana kadar atılan 29 bin havadan karaya bombanın yaklaşık yüzde 45'inin özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde siviller için daha büyük bir tehdit oluşturabilecek güdümsüz mühimmat olduğunu söylemişti.