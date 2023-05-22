ABD medyasından Sinan Oğan yorumu

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Bloomberg, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala Sinan Oğan hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. “Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedeni, ikinci turda kilit oyuncu olabilir” başlığıyla yayınlanan haberde, “Oğan, bugün ikinci turda Erdoğan’ı destekleyip desteklemeyeceğini bugün açıklayacak. Cumhurbaşkanı ilk turdaki seçimde istenen oranı az farkla kaçırmıştı” denildi.

Bloomberg, Oğan’ın bugün desteğini hangi adaydan yana açıklayacağının merak yarattığını belirtti.

İlk turda oyların yüzde 5.2’sini alan Oğan için, “Oğan’ın Erdoğan’a destek vermesi tekrar seçilme ihtimalini artırır. Eğer Oğan, muhalefetin adayını desteklerse, bu bile dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir” yorumu yapıldı.

Haberde, “Oğan, küçük göçmen karşıtı bir partinin az tanınan bir figürüydü ve seçmenin ikinci turda vereceği oy farklı bir yöne gidebilir. 55 yaşındaki Oğan, Cuma günü Erdoğan’la İstanbul’da buluştu. Müttefiki olan Zafer Parti’nin lideri Ümit Özdağ da aynı gün Ankara’da Kılıçdaroğlu ile görüştü” hatırlatması da yapıldı.

Her iki adayın da Oğan’ın oylarını istediği ve bu sebeple milliyetçi açıklamalara ağırlık verdiği belirtildi. Bloomberg, hem Oğan hem de Özdağ ile görüşmek istese de iki isim de bir açıklama yapmadı.