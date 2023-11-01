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ABD, Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü kuruyor

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ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris, Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nün açılacağını duyurdu. Böylelikle potansiyel olarak tehlikeli yapay zeka sistemlerini değerlendirmek için kurulan Enstitü, geliştirilen dil modellerini denetleyecek.
ABD, Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü kuruyor

Başkan Joe Biden'ın geçen hafta yapay zeka gelişimine ilişkin kapsamlı idari emrinin ardından, İngiltere Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nde Başkan Yardımcısı Kamala Harris, daha fazla makine öğrenimi girişiminin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nün kurulduğunu duyurdu.

YAPAY ZEKA GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ KURULUYOR

Biden yönetimi, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nü kuracak.

Enstitü, potansiyel olarak tehlikeli yapay zeka sistemlerini değerlendirmek için geliştirilen dil modellerini denetleyecek.

ABD'de Yönetim ve Bütçe Ofisinin bu hafta içinde hükümetin yapay zeka kullanımına ilişkin ilk taslak politika kılavuzunu yayınlayacağı açıklandı.

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