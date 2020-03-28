ABD'de 5 Kongre üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Pennsylvania temsilcisi Cumhuriyetçi Mike Kelly, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Kelly, "Belirtilerim halen hafif ve iyileşene kadar 16'ncı bölgeye (Pennsylvania) hizmet etmeye devam edeceğim. Ayrıca, ofisimdekiler yardım talep eden seçmenlerime destek vermek üzere telefonla çalışmaya devam edecekler" dedi.

Sputnik'in haberine göre, daha önce Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart, Utah temsilcisi Demokrat Ben McAdams, Güney Carolina temsilcisi Demokrat Joe Cunningham ve Kentucky Senatörü Rand Paul'un Covid-19 testi pozitif