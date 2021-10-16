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ABD’de tek dozluk J&J aşısını yaptıranlara ikinci doz tavsiyesi

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ABD’de Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği tek dozluk corona virüsü aşısını yaptıranlara 2. dozun tavsiye edilmesine onay verdi.
ABD’de tek dozluk J&J aşısını yaptıranlara ikinci doz tavsiyesi

ABD’de Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği tek dozluk corona virüsü aşısını yaptıranlara 2. dozun tavsiye edilmesine onay verdi.

FDA danışma kurulu, Johnson&Johnson aşısının destekleyici 2. dozuyla ilgili araştırma verileri hakkında düzenlenen toplantıda, 18 yaş ve üzerine aşının 2. dozunun ilkinden en az 2 ay sonra yapılmasını önerdi.

Bir FDA yetkilisi, daha önce söz konusu aşıyı yaptıranların destekleyici doz olarak Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı olabileceği yönünde bir düzenleme yapılabileceğinin de sinyalini verdi.

FDA'nın, danışma kurulunun Johnson&Johnson aşısına yönelik tavsiyesine resmen onay vermesi halinde aşının kimlere uygulanacağına ise gelecek hafta toplanacak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulunun karar vereceği bildirildi.

FDA danışma kurulu dün de Moderna aşısının 3. dozunun 2. dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra 65 yaş üzerine ve riskli gruplara uygulanmasını tavsiye etmişti.

Öte yandan, FDA ve CDC daha önce 65 yaş üstü kişiler ve riskli durumdakiler için Pfizer/BioNTech aşısının 3. dozunu yaptırmaları için onay vermişti.

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