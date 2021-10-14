  • BIST 1.411,750
  • Altın 530,67
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

ABD’de yaşlılarda kalp krizini önlemek için aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi

» »
ABD'de uzmanlar ileri yaşlarda aspirin kullanımının risklerinin faydasından çok daha yüksek olduğunu bildirerek, aspirin kullanımının tavsiye edilmediğini belirtti.
ABD’de yaşlılarda kalp krizini önlemek için aspirin kullanımı tavsiyesi geri çekildi

ABD'de uzmanlardan oluşan bir grup, doktorların kalp krizi ya da felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarını geride bıraktığını açıkladı.

ÜLSERE YOL AÇABİLİR

Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
Grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini belirtti.

50'Lİ YAŞLARDA FAYDASI DÜŞÜYOR

Diğer yandan açıklamada 40’lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50’li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi.

Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi14 Ekim 2021 Perşembe 21:15
  • DSÖ, daha fazla fiziksel aktivitenin yılda 5 milyon ölümü engelleyebileceğini açıkladı14 Ekim 2021 Perşembe 21:00
  • DSÖ: Koronavirüs salgını nedeniyle tüberküloz kaynaklı ölümler on yıl sonra ilk defa yükseldi14 Ekim 2021 Perşembe 20:50
  • Sentetik kimyasallar her yerde: Bilim insanlarından erken ölüm uyarısı14 Ekim 2021 Perşembe 20:45
  • Çin, Covid-19'un kökeninin belirlenmesi amacıyla Wuhan'daki binlerce kan örneğini test edecek14 Ekim 2021 Perşembe 20:30
  • Kanser tedavisinde yeni umut14 Ekim 2021 Perşembe 20:05
  • Dünyada bir ilk: Nakledilecek akciğer drone ile taşındı14 Ekim 2021 Perşembe 19:57
  • 1 Ölü, 97 Yeni Vaka!14 Ekim 2021 Perşembe 19:00
  • ABD’li uzmanlardan 60 yaş üstüne aspirin uyarısı: İç kanama riskini artırıyor14 Ekim 2021 Perşembe 16:02
  • DSÖ Direktörü: Aşı dağılımında fazla payı zengin ülkeler alıyor14 Ekim 2021 Perşembe 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti