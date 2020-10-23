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ABD'den Türkiye’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yönelik internet sitesi üzerinden olası terör saldırılarına ilişkin güvenlik duyurusunda bulundu.
ABD'den Türkiye’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgeleri için vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada “İstanbul başta olmak üzere ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin” bilgiler aldığını duyurdu.

Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik uyarıda “Büyük ofis binaları, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere yabancıların toplanabileceği kalabalık alanlardan “uzak durmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Vize işlemlerini de içeren askıya alma uygulmasında daha önce randevu almış kişilerin önümüzdeki günlerde tekrar planlama içeren bir e-posta ile bilgilendirilecekleri belirtildi.

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