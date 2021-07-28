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ABD'den yeni varyant açıklaması... B.1.621 her 10 kişiden 1'inde görüldü!

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İlk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan bir Kovid-19 varyantı olan B.1.621 ABD'de yayılıyor. DSÖ'nün 'daha ​​fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirlediği B.1.621'in Miami'deki vakaların yüzde 10'undan sorumlu olduğu açıklandı.
ABD'den yeni varyant açıklaması... B.1.621 her 10 kişiden 1'inde görüldü!

2 yıldır dünyanın bir numaralı gündemi olan Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantları ile gündemde.

Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın dört bir yanında vaka sayılarında ciddi artış yaşanmasına neden oluyor.

İlk olarak bu ülkede görüldüğü için Kolombiya varyantı olarak da anılan B.1.621 yayılmaya başladı.

New York Post'ta yer alan habere göre, sağlık uzmanları, ilk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan bir Kovid-19 çeşidinin şimdi ABD'de yayıldığını söylüyor.

Aynı habere göre, Kolombiya varyantı, yani B.1.621, geçen hafta Miami Üniversitesi'nin Florida'daki patoloji laboratuvarında incelenen vakaların yaklaşık yüzde 10'undan sorumlu.

Jackson Memorial Health CEO'su Carlos Migoya haber istasyonuna yaptığı açıklamada bu durumun Kolombiya ve Miami arasındaki seyahat nedeniyle yaşandığını savundu.

DSÖ'NÜN DE GÜNDEMİNDE

Söz konusu varyant Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde DSÖ varyantı 'daha ​​fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirledi.

Varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı veya orijinal koronavirüs türünden daha ciddi vakalara neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bilim insanları bu sorulara cevap bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Biden yönetiminin koronavirüs müdahale koordinatörü Jeff Zients, geçen hafta ABD'de son iki hafta içinde her beş vakadan birinin Florida'da olduğunu söylemişti.

 

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