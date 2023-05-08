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AB’de ‘İsrailli aşırı sağcı bakan’ krizi

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AB'nin İsrail Temsilciliği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in katılacağı resepsiyonu iptal etti.
AB’de ‘İsrailli aşırı sağcı bakan’ krizi

Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail Temsilciliği, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in konuşmacı olarak katılması planlanan AB Günü Diplomatik Resepsiyonu’nu iptal etti.

AB’nin İsrail Temsilciliği, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin kuruluşu olarak kabul edilen 9 Mayıs AB Günü Diplomatik Resepsiyonu’nu iptal ettiklerini duyurdu. Temsilcilik, “görüşleri AB’nin temel değerlerine zıt bir isme platform vermekten kaçınmalarını” resepsiyonun iptaline gerekçe gösterdi.

Resepsiyonda konuşacak olması tartışmaya yol açan aşırı sağcı Ben-Gvir, İsrail basınına yaptığı açıklamada, “Demokrasi ve çok kültürlülüğü savunduğunu iddia eden AB’nin diplomasiye aykırı sansür uygulaması bir ayıp. Dostlar, eleştirinin nasıl dile getirileceğini gerçek dostlar da bunların nasıl dinlenmesi gerektiğini bilir” ifadesini kullandı.

Bakanların diplomatik resepsiyonlara ilişkin programlarını belirleyen İsrail hükümeti Genel Sekreterliği, 9 Mayıs Avrupa Birliği Günü Diplomatik Resepsiyonu’na katılım için ırkçı, ayrımcı söylem ve eylemleriyle tanınan Itamar Ben-Gvir’i görevlendirmişti. İsrail basınındaki haberlere göre, AB Temsilciliği, İsrail hükümetine gönderdiği mektupta, Ben-Gvir’in AB Günü’nde konuşma yapmak üzere görevlendirilmesine karşı çıkmıştı.

Temsilcilik, “AB, Ben-Gvir ve partisinin siyasi görüşlerine katılmıyor. Ben-Gvir’in geçmişte yaptığı birçok açıklama Birliğin temsil ettiği değerlere aykırı” ifadesine yer vermişti.

İsrail hükümeti Genel Sekreterliği’nin, Ben-Gvir’in programa katılmayı talep etmemesi halinde yerine yeni bir ismin belirleneceğini bildirdiği ancak Ben-Gvir’in resepsiyona katılacağını ve burada konuşma yapacağını teyit ettiği paylaşılmıştı.

HÜKÜMETTE AŞIRI SAĞCILAR KRİTİK GÖREVLERDE

Başbakan Netanyahu’nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

İsrail siyasetinde “Yahudi üstünlükçü” siyasetiyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından “katillerin avukatı”, “şeytanın avukatı” ve “sabıkalı” şeklinde adlandırılıyor.

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