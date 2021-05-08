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AB'den ''Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması sorunu çözmez'' mesajı

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Von der Leyen, Portekiz'in Porto kentinde gerçekleştirilen Sosyal Zirve'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
AB'den ''Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması sorunu çözmez'' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması önerisine, "Fikri mülkiyet haklarından feragat sorunları çözmeyecek, kısa ve orta vadede tek doz aşı getirmeyecektir." dedi.

Von der Leyen, Portekiz'in Porto kentinde gerçekleştirilen Sosyal Zirve'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kovid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet haklarından geçici olarak feragat edilmesi hakkında von der Leyen, "Bence bu konuyu tartışmaya açık olmalıyız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, konunun çok kapsamlı olduğuna işaret ederek, "Aşılara şimdi ihtiyacımız var. Fikri mülkiyet haklarından feragat sorunları çözmeyecek, kısa ve orta vadede tek doz aşı getirmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öncelikle aşıların paylaşılması, üretilen aşıların ihraç edilmesi ve aşı üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım yapılması gerektiğini belirten von der Leyen, Avrupa'da üretilen aşıların yaklaşık yarısını ihraç ettiklerini, şimdiye kadar 90 ülkeye 200 milyon doz aşı gönderdiklerini anlattı.

Von der Leyen, fikri mülkiyet haklarından feragat etme tartışmasına katılan diğer ülkeleri de ürettikleri aşıları ihraç etmeye çağırdı.

ABD yönetimi, aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek, bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bu hafta içinde Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken bazı Batılı ülkeler ve ilaç şirketleri plana karşı çıkıyor.

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