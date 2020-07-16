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ABD'li salgın hastalıklar uzmanı yıl sonuna kadar koronavirüs aşısının hazır olacağını söyledi

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ABD'li salgın hastalıklar uzmanı yıl sonuna kadar koronavirüs aşısının hazır olacağını söyledi
ABD'li salgın hastalıklar uzmanı yıl sonuna kadar koronavirüs aşısının hazır olacağını söyledi

ABD’li salgın hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ülkenin koronavirüs aşısı hedefine bu yılın sonuna kadar ulaşabileceğini tahmin ediyor ve aşı yarışında Çin’in kazanan olması konusunda endişe etmiyor.

Fauci, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Öngörülen takvim hakkında kendimi iyi hissediyorum” açıklamasında bulundu.

Fauci’nin bu yorumları, kendisinin yönettiği Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Moderna’nın koronavirüs aşısının umut veren erken dönem sonuçlarını takiben geldi.

Birçok uzman, milyonlarca insana bulaşan ve 575 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınından çıkış yolu olarak en güvenli ve efektif yolun aşı olduğu görüşünde.

Fauci, Moderna’nın geliştirdiği aşının özellikle umut verici olmasının sebebinin salgını atlatan insanlarda oluşan bağışıklık sistemiyle aynı sonuçları vermesi olduğunu söyledi.

Fauci aşı geliştirmeyle ilgili olarak, “Umduğunuz şeylerden biri, aşının doğal enfeksiyonla karşılaştırılabilir olmasıdır. Çünkü teorik olarak alabileceğiniz en iyi aşı doğal enfeksiyondur” dedi.

Moderna’nın 27 Temmuz’da son aşama testlere girecek olan aşı adayı, dünyadaki yüzlerce aşı geliştirme çalıştırmalarından sadece biri. Ancak Ocak ayı sonuna kadar 300 milyon dozdan fazla güvenli ve efektif koronavirüs aşısı üretmeyi hedefleyen Beyaz Saray’ın Harp Harekatı Operasyonu’ndan milyonlarca dolar kazanan birkaç yarışmacıdan biri.

ABD’nin ekonomiyi erkenden yeniden açmasının eleştirdikten sonra Başkan ve bazı Cumhuriyetçiler tarafından hedefe oturtulan Fauci, koronavirüs salgını görüleye başlandıktan sonra popülerleşen ve güvenilen bir figür oldu.

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