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ABD’li şirket: Alzheimer’ın seyrini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdik

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ABD’li şirket: Alzheimer’ın seyrini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdik
ABD’li şirket: Alzheimer’ın seyrini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdik

ABD’li ilaç şirketi Biogen, Alzheimer hastalığının ilerleyişini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdiğini ve piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı.

BBC’deki habere göre şimdiye kadar hastalığın seyrini yavaşlatan bir ilaç bulunmadığını, kullanılan ilaçların sadece semptomların etkisini azaltabildiğini vurgulayan şirket yönetimi, ‘aducanumab’ adlı antikor kullanılarak geliştirilen, ‘çığır açacak ilaç için’ onay almak amacıyla 2020’de resmi kuruluşlara başvuru yapacak.

İlacı sadece ABD’de değil Avrupa’da da piyasaya sürmek istediklerini belirten şirket yöneticileri, onay almanın bir ya da iki yıl sürebileceğinin de altını çizdi. İlacın onay alındığı takdirde ilk olarak klinik testlerinde denek olarak kullanılan hastalara verileceği belirtildi.

Sürpriz açıklama

Şirket, ilaçla ilgili çalışmaları mart ayında ‘denemelerde başarılı sonuç alınmadığı’ gerekçesiyle durdurmuştu. Bu nedenle bu açıklama sürpriz oldu. Ancak, yeni analizlerin erken safhadaki Alzheimer hastalarına yararı olabileceğine işaret ettiği vurgulandı.

Şirketin CEO’su Michel Vounatsos, “İlacı kullananların hafızasını daha uzun süreyle koruyabildiği ve günlük işlerini yapma yetilerini daha uzun süre devam ettirebildiğini gözlemledik. Hastalığın seyrini yavaşlatan ilk ilacı geliştirdik ve çok umutluyuz” dedi.

İlaç, beyinde birikmesi halinde Alzheimer’ın nedenlerinden amiloid proteinini ‘hedef alıyor.’

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