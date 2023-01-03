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ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanından çarpıcı yorum: Erdoğan yeniden seçilirse…

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Başkanlığı sırasında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi bir diyaloğu olan Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton İngiliz medyasına bir makale kaleme alarak dikkat çekici iddialarda bulundu.
ABD’nin eski ulusal güvenlik danışmanından çarpıcı yorum: Erdoğan yeniden seçilirse…

ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump’ın en güvendiği isim olan Beyaz Saray Ulusal Güvenşik Danışmanı John Bolton, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ta bir makale yayınladı.

2017-2021 yılları arasında başkanlık yapan Trump ile Erdoğan arasında yakın bir ilişki vardı.

İngiliz gazetesine yazan Bolton Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirirken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecini de analiz etti. Makalesinde Bolton, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışılması gerektiğini söyledi.

“EĞER TEKRAR SEÇİLİRSE…”

Bolton makalesinde bunun sebebi olarak ise “Türk yetkililerin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Moskova karşıtı bir tutum sergilememesini” gösterdi.

Bolton makalede, “Finlandiya ve İsveç şaşırtıcı bir karar alarak NATO’ya girmek istediler fakat Rusya’nın ticari ve askeri partnerleri ihtiyaç zamanında onları terk etmedi ve maalesef buna eğer TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023’te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil” ifadesini kullandı.

TRUMP’LA KARMAŞIK İLİŞKİSİ VARDI

Trump, başkan seçilmeden önce yaptığı açıklamalarda göreve gelmesi durumunda Bolton’ı dışişleri bakanı yapacağını söylemiş fakat daha sonra bu fikrini değiştirmişti.

Göreve geldikten sonra Bolton Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev alsa da daha sonra Bolton ile Trump karşı karşıya gelmişti. Trump, Bolton’ı 2019 yılında Twitter üzerinden kovmuştu.

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