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Abdülaziz: ‘’ UBP 5, HP 5 milletvekili kaybeder’’

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Astroloji uzmanı Abdullah Abdülaziz 2019 yılının geri kalan 6 ayının astorloji falına baktı. Astroloji uzmanı, Prof. Abdullah Abdülaziz, ülkemizde yaşanması muhtemel olayların yanısıra siyasetin bundan sonraki süreçte neler olacağı tahmininde bulundu.
Abdülaziz: ‘’ UBP 5, HP 5 milletvekili kaybeder’’

Abdülaziz, 2019 yılının son altı ayınında, hem KKTC’de, hemde Türkiye’de iyi geçmeyeceğini öne sürerken, KKTC’de muhtemel bir erken seçimden söz etti. Cumhurbaşkanlığı seçimine de atıfta bulunan Abdülaziz, Mustafa Akıncı’nın bu seçimin galibi olacağına vurgu yaptı.

ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Astorloji uzmanı Abdullah Abdülaziz, 2019 yılının geri kalan son 6 ayında da, KKTC’nin, Çin Humus astrolojisine göre hem ekonomik, hemde sosyal yaşam yönünden kötü bir yıl olacağını belirtti. Çin astrolojisine göre 2019 yılının 2002 yılı ile ayni olacağını ve bu yılda keçi yılı olduğunu belirterek, KKTC’de 2019 yılının geriye kalan bölümünde de, uyuşturucu, cinayet ve hırsızlığın artacağını, ve buna paralel olarak da erken seçim olacağını iddia etti.

AKINCI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN FAVORİSİ OLUR

Kıbrıs sorunuyla ilgili çözümün yılın geriye kalan bölümünde de olmayacağını öne süren Abdullah Abdülaziz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin çetin geceçeğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, anlaşma ve çözüm yolunda ilerleme kaydetmesi halinde, seçimin favorisi olacağını öne süren Abdülaziz, Akıncı’nın favori olarak başlayacağı seçimin de galibi olacağını öne sürdü.

UBP 5 MİLLETVEKİLİ KAYBEDER

Erken seçimin beklendiğini ve yapılmasının da beklendiğini belirten Abdülaziz, 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde, çok kötü senaryolar ile karşı karşıya kalan hükümetlerin yıprandığını ve son gelişen olaylar nedeniyle de hükümetin büyük ortağı UBP’nin, bu yıpranmadan nasibini aldığını söyledi. UBP’de yaşanan yıpranmanın partiye, muhtemel bir erken seçimde 5 milletvekiline mal olacağını ve UBP’nin 5 Milletvekili kaybedeceğini iddia etti.

HP 4 MİLLETVEKİLLİĞİNDE KALIR YDP YÜKSELİR

Abdülaziz, 4’lü koalisyon hükümeti ile 2’lü koalisyon hükümetinin ortağı konumundaki Halkın Partisinin de yıprandığını ve 6 ay içerisinde yapılması muhtemel bir erken seçim sonrasında partinin 4 Milletvekili kalacağını belirtti. Yanlış politikalar ve ortaya atılan bazı iddialar sonrasında yıpranma sürecine giren Halkın Partisinin, kan kaybına uğramasının yanısıra, YDP’nin yükselişte olduğunu dile getiren Abdülaziz, YDP’nin ilk 3 parti içerisine girebileceğine vurgu yaptı.

TATAR’I ZOR GÜNLER BEKLER

UBP’nin, halkın beklentilerine cevap vermemesi ve inişli çıkışlı bir görüntü yansıtması sonrasında, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ı zor günlerin beklediğini de söyleyen Abdülaziz, yaşanan kötü ekonomi dönemi nedeniyle, parti içerisindeki muhalefetin, Tatar’ı zorlayacağını öne sürdü.

ÇÖZÜM ÇOK ZOR

Abdullah Abdülaziz, KKTC’de cinayet, hırsızlık ve  uyuşturucu olaylarının geriye kalan aylarda da artarak devam edeceğini ileri sürerken, KKTC’nin 2019 yılının ikinci bölümünde de, en kötü ekonomi döneminin yaşayacağını iddia etti. Abdülaziz, Aralık  ayına kadar çözüm ile ilgili herhangi bir yol kat edilmesinin de mümkün olmadığını ve bundan sonraki yıllarda çözümün çok zor olacağını ve herhangi bir anlaşmanın olmayacağını belirtti.

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