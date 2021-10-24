Açlık grevindeki 6 Filistinli tutuklu ölüm riskiyle karşı karşıya

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan 6 Filistinli tutuklunun hayati tehlikesinin bulunduğu konusunda uyardı.

Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açlık grevindeki 6 tutuklunun tamamının sağlık durumlarının "aşırı riskli" bir aşamaya ulaştığı, her geçen saatin sağlıkları için tehlike arz ettiği kaydedilen açıklamada, özellikle içlerinden birinin hayatını kaybetme olasılığının yüksek olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının açlık grevindeki Filistinlileri serbest bırakmayı ve idari tutukluluk durumlarına son vermeyi kabul etmediği aktarıldı.

Esirler Cemiyeti, İsrail makamlarını, uzlaşmaz tutumuyla açlık grevindeki Filistinlilere kasten zarar vermekle suçladı.

İsrail hapishanelerinde 102 gündür açlık grevindeki Kayid el-Fesfus ile 95 gündür açlık grevindeki Mikdad el-Kavasime'nin işgal güçlerine ait sağlık merkezlerinde bulunduğu ve sağlık durumlarının çok kritik bir aşamaya geldiği vurgulanan açıklamada, Remle Hapishanesi kliniğinde bulunan 78 gündür açlık grevindeki Ala el-Arac, 69 gündür açlık grevindeki Hişam Ebu Hevvaş ve 61 gündür açlık grevindeki Şadi Ebu Aker'in ise sağlık durumlarının ciddi olduğu ve her geçen saatin risk taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, 32 gündür açlık grevindeki Ayyad el-Herimi'nin de Ofer Hapishanesindeki zindanda tutulduğu ifade edildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.