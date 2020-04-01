  • BIST 88.549
  • Altın 339,454
  • Dolar 6,6622
  • Euro 7,2788
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Acun Ilıcalı Dominik'teki salgına dair açıklama yaptı: Giriş çıkışlar kapatıldı, virüs taşımıyoruz

» »
Acun Ilıcalı Dominik'teki salgına dair açıklama yaptı: Giriş çıkışlar kapatıldı, virüs taşımıyoruz
Acun Ilıcalı Dominik'teki salgına dair açıklama yaptı: Giriş çıkışlar kapatıldı, virüs taşımıyoruz

Acun Ilıcalı Dominik'teki salgına dair bilgi paylaştı. Ilıcalı, "Giriş çıkışlar kapatıldı, bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık" dedi

Acun Ilıcalı, Dominik’te çekimleri yapılan Survivor yarışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Survivor Ekstra 2020 programına telefonla bağlanan Ilıcalı, Coronavirus salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söyledi.

Dominik’te Survivor çekimlerinin dışarıya giriş çıkışlara kapalı güvenli bir alanda yapıldığını ifade eden Ilıcalı, yurt dışından gelenlerin ise 14 gün karantina altında tutulduklarını açıkladı. Corona virüsüne karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"BİLDİĞİMİZ KADARIYLA VİRÜS TAŞIMIYORUZ"

“Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Koronavirüs Gözlerde Konjonktivit Yaparak Bulaşabilir" Uyarısı01 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
  • Para ve hapis cezası bile var: Salgınla ilgili 1 Nisan şakalarından uzak durun, yanlış bilgi yaymayın01 Nisan 2020 Çarşamba 11:16
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 859 bini geçti01 Nisan 2020 Çarşamba 10:58
  • Guterres: "2. Dünya savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz"01 Nisan 2020 Çarşamba 09:20
  • İsrail'de Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 20’ye Yükseldi01 Nisan 2020 Çarşamba 09:04
  • Yunanistan'da Sığınmacılar Arasında İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi01 Nisan 2020 Çarşamba 08:56
  • Koronavirüs vakaları artıyor, tehdit büyüyor01 Nisan 2020 Çarşamba 08:55
  • New York'ta Kovid-19 Ölümleri 1500'i Geçti01 Nisan 2020 Çarşamba 08:52
  • İngiltere'de 13 Yaşındaki Çocuk Koronavirüs Nedeniyle Öldü01 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
  • Trump: 'bu bir ölüm kalım meselesi'01 Nisan 2020 Çarşamba 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti