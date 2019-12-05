Adaylığı açıklayamama sancısı! Duydun mu o da adaymış!

2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sayılı zaman kaldı.

Seçimlere 150 günden daha az bir zaman var.

Şimdilik adaylar resmi olarak ortalıkta yok. Ama işaretler artık yoğunlaşmaya başladı.

YDP Genel Başkanı Prof. Erhan Arıklı aday. Resmi olmasa da partisinin düzenlediği köy ziyaretlerinde “hedef Cumhurbaşkanlığı” sloganı kullanılıyor.

YDP’de ilçe başkanları ve yönetim kurullarının seçim süresince yerine Merkez tarafından atanacak seçim komitelerinin bakacağı açıklandı. Bu önemli bir engel yaşanmasını sağlayacak anlaşılan YDP’de. Tüm bunlar olurken Arıklı resmi olmasa da artık aday.

Denktaş karasızlık yaşıyor. DP Kurultayında görevi devrederken bazı sinyaller verdi ama anlaşılan odur ki henüz yoklamasını bitirmedi. Aday olup olmayacağı henüz netleşmedi. Aday olma isteği %80-90 ama henüz o ortamın da doğmadığını tecrübesi ile okuyabiliyor.

Aday mı? %50-%50 durumu yaşanmaya devam ediyor.

HP bu ay içerisinde bir karar verme aşamasına gelecek.

HP’nin adayı elbette Kudret Özersay hoca olacak. Başkası da düşünülemez zaten. Özersay’ın 4’lü koalisyon hükümetini bozup UBP ile hükümet kurması birçok eleştiriye neden olmuştu ancak özellikle sağ ve merkez seçmende Özersay’ın önemli bir karşılığı halen hissedilir derecede var.

HP hükümette, 9 milletvekili ve atanmış bürokratları var. Motivasyon ve mobilizasyon sağlanırsa Özersay dengeleri değiştirebilecek bir aday olabilir. Henüz yolun çok başı tabi.

Anamuhalefet CTP Lideri Tufan Erhürman artık aday gibi köy ziyaretlerine de başladı. Parti örgütünün büyük çoğunluğunu motive ederse zaten bu bile 2. Tura kalmasını sağlayacak. Bir de ilginç bir şeyler daha gelişiyor CTP’de. Bunu da görmek lazım…

Erhürman dışında başka bir adaya meyil eden olursa bu kez partiden atılacağı açık açık yazılıyor söyleniyor. Bu durum sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi gibi bir şey.

Ve Başbakan Tatar’ın aday olacağı artık kesin gibi. Özellikle son Londra ziyaretinden sonra süreç artık sona gelmiş durumda. Zira UBP’de şimdiden kendisini Başbakan ilan eden 2/3 vekil/Bakan var. Hatta UBP’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonrasının hesapları bile yapılamaya başlanmış. Bunları ileriki yazılarımızda anlatmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili dün Müsteşarı Akıncı’nın aday olacağı sinyalini verdi. Bununla birlikte herhangi bir sivil toplum örgütü, sendika ya da parti Cumhurbaşkanı Akıncı’ya henüz daha aday ol çağrısı yapmadı. Cumhurbaşkanı görevde olduğundan süreci biraz da ağırdan alıyor anlaşılan ama artık bunun ileriki organizasyonların daha sağlıklı yapılabilmesi için netleşmesinde büyük fayda var diye düşünüyorum.

**

Seçimler yanaştı ya…

Kraldan fazla kralcılar da ortaya çıktı.

Sosyal medya ise biçilmiş kaftan…

Sosyal medyadan bazı hesaplardan aklamantığa sığmayacak bazı karalamalar yapılmaya başlandı.

Bu tarz yaklaşımlar sokağın nabzı ile zaten uyuşmuyor.

Yurtdışında yaşayan bazı kişiler memlekette öyle bir tansiyon olmamasına rağmen aklın sınırlarını zorlayan sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyorlar.

İşin güzel tarafı tüm kesimler bu paylaşımlara tepki koyuyor.

Ve şunu hepimizin asla unutmaması gerekiyor seçimler bir gündür dostluklar ise her gün.