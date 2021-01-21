AFAD:Depremin merkezi Gazimağusa

KKTC'de saat 17.27'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Gazimağusa, büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
Deprem, Güney Kıbrıs'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi.
Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.
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