  • BIST 98.399
  • Altın 394,365
  • Dolar 7,1390
  • Euro 7,7371
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

» »
Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı
Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Firuz'un virüse yakalandığını söyledi.

Bakan Firuz'un birkaç gündür ev karantinasında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Mayar, ayrıca ülke genelinde 256 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını kaydetti.

 Öte yandan, Afganistan'da daha önce 3 bin 224 olarak açıklanan vaka sayısı 3 bin 563'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 oldu.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Ve Pence Her Gün Kovid-19 Testi Yaptıracak08 Mayıs 2020 Cuma 08:55
  • Dünya genelinde salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı08 Mayıs 2020 Cuma 08:42
  • BM: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor08 Mayıs 2020 Cuma 08:39
  • İtalyan araştırmacılar: Fare antikorlarından geliştirdiğimiz aşı koronavirüsü etkisiz hale getirdi07 Mayıs 2020 Perşembe 21:07
  • Koronavirüs mutasyon geçirip daha öldürücü hale mi geldi?07 Mayıs 2020 Perşembe 16:42
  • 'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'07 Mayıs 2020 Perşembe 13:40
  • Banksy İngiltere'de Bir Hastaneye Resim Hediye Etti07 Mayıs 2020 Perşembe 10:52
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 348’e Yükseldi07 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 265 Bini Aştı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:41
  • BM: Kovid-19'un En Yoksul Ülkelerde 3-6 Aya Kadar Zirveye Çıkması Bekleniyor07 Mayıs 2020 Perşembe 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti