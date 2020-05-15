Afrika Sıcakları geliyor...Uzmanlar uyardı

Haziran ayı gelmeden bastıran sıcaklar ülkemizde de şimdiden hissediliyor.

Pandemi süreci nedeniyle söz konususu durumun Koronavirüs açısından olumlu olduğu değerlendirilse de bu yaz havaların daha da sıcak olacağı düşünülüyor ve "ısı çarpmasına karşı" uyarılar yapılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıkların 7-13 derece yükseleceğini belirterek özellikle hafta sonu dışarıya çıkacak yaşlıları "ısı çarpması"na karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şen, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseleceğini ifade etti.

Sıcak hava dalgasının Orta Avrupa üzerinde alçak basınç olması nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

“DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE DE YER YER SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ BULACAK”

"Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye genelinde sıcaklıklar 7-13 derece yükselecek. Sıcak hava 10 gün boyunca ülkemizde etkili olacak. Yaz sıcaklıklarının da üzerine çıkacak bu hafta sonu. Mesela İstanbul'da yaz sıcaklığı ortalama 28-29 derecedir. Şimdi İstanbul 33 dereceyi bulabilir. İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir'de sıcaklık 40 dereceyi geçebilir. Doğu Akdeniz bölgesinde de yer yer sıcaklıklar 40 dereceyi bulacaktır."

Şen, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak yurttaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini vurguladı.

Koronavirüsle mücadele sürecinde dışarı çıkmaları kısıtlanan yaşlılara belirli saatlerde sokağa çıkma izni verildiğini anımsatan Şen, "Özellikle bu hafta sonu bazı bölgelerde 40 dereceyi bulacak sıcaklıklar nedeniyle yaşlılarımız çok dikkatli olmalı. Isı çarpması nedeniyle istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

ISI ÇARPMASI NEDİR?

Isı çarpması, aynı zamanda güneş çarpması olarak da bilinen bu tıbbi durum çevresel koşullar nedeniyle ısıya maruz kalınması ve termoregülasyon eksikliği nedeniyle vücut sıcaklığının 40,6 °C'nin üzerine çıktığı hipertermi olarak tanımlanan ciddi bir ısıya bağlı hastalıktır. Vücut normal sıcaklığını dengede tutamaz duruma geldiğinde de sıcak çarpmasının tüm belirtileri kendini gösterir; örneğin, kollarda, bacaklarda ve bazen de karında ani ve ağrılı kas spazmları görülür.