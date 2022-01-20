  • BIST 2.014,21
  • Altın 784.59675
  • Dolar 13.3709
  • Euro 15.1652
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Afrin’de Füzeli Saldırı: 4 Sivil Öldü, 20 Yaralı

» »
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.
Afrin’de Füzeli Saldırı: 4 Sivil Öldü, 20 Yaralı

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre saat 15.30 sıralarında PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirildi.

Valilik, ilk belirlemelere göre 4 sivil kişinin  hayatını kaybettiği, 20 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı da kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'da İşgalden Kurtarılan Karabağ'a Düzenli Otobüs Seferleri Başlatılacak18 Ocak 2022 Salı 18:56
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı18 Ocak 2022 Salı 13:02
  • Afganistan'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, 12 Kişi Hayatını Kaybetti18 Ocak 2022 Salı 00:14
  • Kasım Süleymani'nin Halefi Kaani, Hükümet Müzakerelerinin Sürdüğü Bağdat'ta17 Ocak 2022 Pazartesi 22:26
  • Abu Dabi'de Şüpheli İHA Saldırısında 3 Kişi Öldü17 Ocak 2022 Pazartesi 18:18
  • Birleşik Arap Emirlikleri'nde art arda patlamalar17 Ocak 2022 Pazartesi 13:49
  • Şeyh Raid Salah COVID-19'a yakalandı16 Ocak 2022 Pazar 21:30
  • İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem15 Ocak 2022 Cumartesi 19:40
  • Twitter, Trump'a Yönelik Suikast Paylaşımının Ardından Hamaney'in Hesabını Kapattı15 Ocak 2022 Cumartesi 16:15
  • ABD’li Kongre Üyesi, 80 Yaşındaki Filistinlinin İsrail Askerlerince Öldürmesine Tepki Gösterdi15 Ocak 2022 Cumartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti