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Afrodisia’da ilk gün tamamlandı

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Afrodisia’da ilk gün tamamlandı
Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2017”deilk gün, dün geçilen 3 zorlu etabın ardından tamamlandı.

Ülkemizin en büyük ve en zorlu motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Rally-Raid’de geçtiğimiz gün yapılan seremonik startın ardından dün de etaplarda geçilen ilk gün tamamlandı. Lapta gençlik kampından başlayan macerada ekipler ilk olarak Arapköy-Taşkent-Dikmen üzerinden 55 kilometrelik “Kara Kale” etabını geçtiler. İlk etabın ardından ekipler bu kez Türkeli-Kanlıköy-Pınarbaşı üzerinden 38 kilometrelik “Nehir Ova” etabını geçtiler. Afrodisia’nın zorlu ilk günü Edremit-Ilgaz-Başpınar üzerinden yine 38 kilometrelik “Kış Yarı” etabını geçip, Lapta Gençlik Kampı’nda tamamlandı.Toplamı yaklaşık 520 kilometre olan Afrodisia 2017’de böylece 130 kilometrelik ilk gün tamamlandı.

İki kategori üzerinden yapılan yarışın Ralli kategorisinde 14 ekip start alırken, güzergah ve hız cezalarının eklenmediği resmi olmayan derecelere göre ilk günü Orhun Mevlit-Turgut Barış ikilisi ilk sırada, Göksel Macila-Doğu Gürsesler ikilisi ikinci sırada, Musa Ersoy-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ise üçüncü sırada tamamladı.9 ekibin start aldığı raid kategorisinde ise yine resmi olmayan derecelere göre ilk günü Gökhan Onurlu-Ramadan Kıral ikilisi ilk sırada, Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ikinci sırada ve Bereket Bereketligil-Rifat Tuğsal ikilisi üçüncü sırada tamamladı. Yarışmanın sportif direktörlüğünü yapan Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tüm ekiplerin güzergah ve hız cezalarının gecenin geç vaktine kadar inceleneceği ve eklenecek zaman cezalarıyla sıralamalarda değişiklik olabileceği belirtildi.

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Yarışın ikinci gününde bugün ekipler önce “Sur” ardından “Kralın Toprakları” ve son olarak “Yüksek Bahçe” etaplarını geçecekler. Yarışma formatı gereği etap güzergahları açıklanmazken, seyircilerin 12.00’den itibaren Tepebaşı-Akdeniz yolu üzerinden “Kralın Toprakları” etabını, 15.00’den itibaren ise ODTÜ kampüs girişinin güney kesiminden “Yüksek Bahçe” etabını takip edebilecekleri açıklandı.

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Magic Touch Grouptarafından sponsorluğu üstlenilen yarışta,KKTC Gençlik Dairesi, Sistem Co. Araç Takip Sistemleri ve Sermet Benli Sigorta Şirketi de yarışmaya katkı sağlayanlar arasında bulunuyor.

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Ralli Geçici Neticeler:

#             Gr.         Pilot                                      Co-Pilot

1             T1           Orhun Mevlit                    Turgut Barış

2             T2           Göksel Macila                   Doğu Gürsesler

3             T2           Musa Ersoy                        Kader Hacıabitoğlu

4             T2           Yusuf Hüdan                     Hasan Reyhan

5             T2           Zühtü Cumalıgil                                Eraslan Ergün

6             T2           Niyazi Bedel                      Hasan Güney

7             T2           Cem Aytaç                         Hasan Uzun

8             T2           Serkan Bolçocuk              Mehmet Kasımoğlu

9             T2           Cemal Arsal                       Ahmet Buzlukçuoğlu

10           T1           Enver Özbirim                   Ali İnce

11           T2           Ömer Yıldız                        Levent Sönmez

12           T1           Argun Çağıl                        Mazhar Ünal

13           T2           Halim Kahveciler              Ramadan Uzun

 

Raid Geçici Neticeler:

#             No          Pilot                                      Co-Pilot

1             201         Gökhan Onurlu                                Ramadan Kıral

2             202         Sander Kahveciler           Eser Sulo

3             206         Bereket Bereketligil       Rifat Tuğsal

4             205         Mehmet Akkılıç                               Rıdvan Bayraktaoğlu

5             204         Muzaffer Yemen             Mustafa Yemen

6             208         Panos Phanoloutis          Panos Phanoloutis

7             203         Üstün Dedeoğlu              Hüseyin Nuri

8             207         Atilla Gören                       Devrim Dedeoğlu

9             209         Hilmi Çelebioğlu               Berkcan Doğan

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