Afrodisia’da ilk gün tamamlandı

Kyrenia Off Raod Derneği (KYOFF) tarafından organize edilen “Magic Touch Afrodisia Cyprus Rally-Raid 2017”deilk gün, dün geçilen 3 zorlu etabın ardından tamamlandı.

Ülkemizin en büyük ve en zorlu motorsporları organizasyonlarından biri olan Afrodisia Rally-Raid’de geçtiğimiz gün yapılan seremonik startın ardından dün de etaplarda geçilen ilk gün tamamlandı. Lapta gençlik kampından başlayan macerada ekipler ilk olarak Arapköy-Taşkent-Dikmen üzerinden 55 kilometrelik “Kara Kale” etabını geçtiler. İlk etabın ardından ekipler bu kez Türkeli-Kanlıköy-Pınarbaşı üzerinden 38 kilometrelik “Nehir Ova” etabını geçtiler. Afrodisia’nın zorlu ilk günü Edremit-Ilgaz-Başpınar üzerinden yine 38 kilometrelik “Kış Yarı” etabını geçip, Lapta Gençlik Kampı’nda tamamlandı.Toplamı yaklaşık 520 kilometre olan Afrodisia 2017’de böylece 130 kilometrelik ilk gün tamamlandı.

İki kategori üzerinden yapılan yarışın Ralli kategorisinde 14 ekip start alırken, güzergah ve hız cezalarının eklenmediği resmi olmayan derecelere göre ilk günü Orhun Mevlit-Turgut Barış ikilisi ilk sırada, Göksel Macila-Doğu Gürsesler ikilisi ikinci sırada, Musa Ersoy-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ise üçüncü sırada tamamladı.9 ekibin start aldığı raid kategorisinde ise yine resmi olmayan derecelere göre ilk günü Gökhan Onurlu-Ramadan Kıral ikilisi ilk sırada, Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ikinci sırada ve Bereket Bereketligil-Rifat Tuğsal ikilisi üçüncü sırada tamamladı. Yarışmanın sportif direktörlüğünü yapan Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre tüm ekiplerin güzergah ve hız cezalarının gecenin geç vaktine kadar inceleneceği ve eklenecek zaman cezalarıyla sıralamalarda değişiklik olabileceği belirtildi.

Yarışın ikinci gününde bugün ekipler önce “Sur” ardından “Kralın Toprakları” ve son olarak “Yüksek Bahçe” etaplarını geçecekler. Yarışma formatı gereği etap güzergahları açıklanmazken, seyircilerin 12.00’den itibaren Tepebaşı-Akdeniz yolu üzerinden “Kralın Toprakları” etabını, 15.00’den itibaren ise ODTÜ kampüs girişinin güney kesiminden “Yüksek Bahçe” etabını takip edebilecekleri açıklandı.

Magic Touch Grouptarafından sponsorluğu üstlenilen yarışta,KKTC Gençlik Dairesi, Sistem Co. Araç Takip Sistemleri ve Sermet Benli Sigorta Şirketi de yarışmaya katkı sağlayanlar arasında bulunuyor.

Ralli Geçici Neticeler:

# Gr. Pilot Co-Pilot

1 T1 Orhun Mevlit Turgut Barış

2 T2 Göksel Macila Doğu Gürsesler

3 T2 Musa Ersoy Kader Hacıabitoğlu

4 T2 Yusuf Hüdan Hasan Reyhan

5 T2 Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün

6 T2 Niyazi Bedel Hasan Güney

7 T2 Cem Aytaç Hasan Uzun

8 T2 Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu

9 T2 Cemal Arsal Ahmet Buzlukçuoğlu

10 T1 Enver Özbirim Ali İnce

11 T2 Ömer Yıldız Levent Sönmez

12 T1 Argun Çağıl Mazhar Ünal

13 T2 Halim Kahveciler Ramadan Uzun

Raid Geçici Neticeler:

# No Pilot Co-Pilot

1 201 Gökhan Onurlu Ramadan Kıral

2 202 Sander Kahveciler Eser Sulo

3 206 Bereket Bereketligil Rifat Tuğsal

4 205 Mehmet Akkılıç Rıdvan Bayraktaoğlu

5 204 Muzaffer Yemen Mustafa Yemen

6 208 Panos Phanoloutis Panos Phanoloutis

7 203 Üstün Dedeoğlu Hüseyin Nuri

8 207 Atilla Gören Devrim Dedeoğlu

9 209 Hilmi Çelebioğlu Berkcan Doğan