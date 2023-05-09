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“Afrodit” yatağının geliştirilmesi yine ertelendi

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Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içinde bulunan “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin yine ertelendi.
“Afrodit” yatağının geliştirilmesi yine ertelendi

Politis gazetesi, “Times of Israel” gazetesinde çıkan habere dayanarak, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içinde bulunan “Afrodit” yatağının en iyi ihtimalle 2027 yılında geliştirileceğini ve yaklaşık 4,5 trilyon ayakküp doğal gaz bulunan yatağın, geçmiş yıllarda yapılan hatalar ve ihmaller nedeniyle geliştirilemediğini yazdı.

Gazete, bir önceki Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, “Afrodit” yatağının 2025 yılında geliştirilebilecek durumda olacağını açıkladığını; ancak bugünkü verilere göre bunun mümkün olmayacağını kaydetti.

“Times of Israel” gazetesine göre, İsrailli “NewMed Energy” (eski Delek Drilling) şirketinin, “Afrodit” yatağındaki teyit sondajının yaklaşık 3 ay süreceğini belirten gazete, boruların kurulmasının maliyetinin de 3,6 milyar dolar civarında olduğunu yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, “NewMed Energy” şirketinin CEO’su Yossi Abu’nun yaptığı açıklamada, “Afrodit” yatağındaki doğalgazın, doğal gaz ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabileceğini söylediğini yazdı.

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