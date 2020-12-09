  • BIST 1.349
  • Altın 468,914
  • Dolar 7,8196
  • Euro 9,4840
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Ağır korona hastalarını da ayağa diktiği ortaya çıktı

» »
Nutrients dergisinde yayınlanan bir makalede, C vitamininin korona virüsü ağır geçiren hastaların durumunu da iyileştirdiği ifade edildi.
Ağır korona hastalarını da ayağa diktiği ortaya çıktı

Bir grup bilim insanı, yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hastalarının yüzde 68’inde ölüm oranlarında azalma olduğunu ortaya koyan bir dizi deney gerçekleştirdi.

Bu çıkarımın, 100’den fazla araştırmanın sonuçlarına dayandığı ifade edilirken aralarında, deneklerin bazılarına C vitamini geri kalanına da damlalık yoluyla steril su verildiği randomize kontrollü deneme olduğu kaydedildi.

C vitaminin yüksek etkinliği, ağır enfeksiyon kapmış olan vücudun bağışıklık sistemini desteklemek için normalden çok daha hızlı vitamin C tüketmeye başlamasıyla açıklandı.

Araştırmada, yoğun bakıma alınan hastaların büyük kısmının kanında C vitamin seviyesinin çok düşük olduğu tespit edildiğinin altı çizildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dehşete düşüren bilimsel araştırma: Türkiye maalesef zirvede09 Aralık 2020 Çarşamba 09:58
  • Kelebek hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?09 Aralık 2020 Çarşamba 09:53
  • Hayati uyarı: Koronavirüslünün olduğu kapalı ortamda maske olsa da 4 saatte virüs bulaşıyor09 Aralık 2020 Çarşamba 09:45
  • Demir Eksikliği Anemisine Dikkat !09 Aralık 2020 Çarşamba 09:40
  • 40 Yaş Sonrası Cilt Problemlerine Dikkat !09 Aralık 2020 Çarşamba 09:33
  • Koronavirüs Saçları Dökebiliyor09 Aralık 2020 Çarşamba 09:20
  • Büyük Göğüsler Sağlığı Bozuyor !08 Aralık 2020 Salı 22:53
  • Fransız hayırsever, parasının bir bölümünü kedilerine bıraktı08 Aralık 2020 Salı 22:36
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 68 Milyonu Geçti08 Aralık 2020 Salı 20:30
  • Pfizer'ın aşısını olan hemşire konuştu: İkinci dozda Covid-19 oldum sandım08 Aralık 2020 Salı 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti