Ağır korona hastalarını da ayağa diktiği ortaya çıktı

Nutrients dergisinde yayınlanan bir makalede, C vitamininin korona virüsü ağır geçiren hastaların durumunu da iyileştirdiği ifade edildi.

Bir grup bilim insanı, yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hastalarının yüzde 68’inde ölüm oranlarında azalma olduğunu ortaya koyan bir dizi deney gerçekleştirdi.

Bu çıkarımın, 100’den fazla araştırmanın sonuçlarına dayandığı ifade edilirken aralarında, deneklerin bazılarına C vitamini geri kalanına da damlalık yoluyla steril su verildiği randomize kontrollü deneme olduğu kaydedildi.

C vitaminin yüksek etkinliği, ağır enfeksiyon kapmış olan vücudun bağışıklık sistemini desteklemek için normalden çok daha hızlı vitamin C tüketmeye başlamasıyla açıklandı.

Araştırmada, yoğun bakıma alınan hastaların büyük kısmının kanında C vitamin seviyesinin çok düşük olduğu tespit edildiğinin altı çizildi.