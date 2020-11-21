  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Ağır suç işlemek için gizli ittifak kurdular!

» »
Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ikechukwu ORAKA, Obinna Stanley AGBIDIKE, İfeanyi Elvis IGWE, Alain Fodje BABILA, Sarah Rouxlee Mpofu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ağır suç işlemek için gizli ittifak kurdular!

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ikechukwu ORAKA, Obinna Stanley AGBIDIKE, İfeanyi Elvis IGWE, Alain Fodje BABILA, Sarah Rouxlee Mpofu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlılar 1- Ikechukwu ORAKA, 2-Obinna Stanley AGBIDIKE, 3-İfeanyi Elvis IGWE, 4-Alain Fodje BABILA, 5-Sarah Rouxlee Mpofu'nun Haspolat'ta işlenen agır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma suçlarından methalder olduklarını söyledi. Polis 20.11.2020 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Haspolat Sanayi bölgesinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde şüpheli görülen Zanlıların Demirhan Polis karakoluna davet edilerek yapılan sorugularında halen Güney Kıbrıs'ta yaşayan Nijerya uyruklu bir şahsın ve Zanli-1'in organize etmesi ile Zanlı-2, Zanlı-3. Zanli-4 ve Zanlı-5'i yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaşıp bu amaç ile haspolat Sanayi bölgesinde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada Zanlı-5 ilk yapmış olduğu beyanda Zanlı-4 ile beraber Güney'e gitmek için sanayi bölgesine geldiklerini bir şahsın kendilerini gelip alacağı beyanında bulunduklarını beyan etti. Polis Zanlı-1 ise yaptığı ilk beyanda Güney'de yaşayan bir şahsın organize etmesi ile zanlı-2 ve Zanlı-3'ü Güney'e götürmek için Haspolat’a gittiklerini beyan ettiğini ancak daha sonra gönüllü bir ifade verip Zanlı-2 ve Zanlı-3'ün kendi arkadaşları olduğunu ve BAE isimli şahıs ile buluşmak için Haspolat'a gittiklerini Güney'e geçmek amacı ile gitmediklerini. Zanli-4 ve Zanlı-5'i tanımadığını beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini halen alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği : “Tutuklu ve hükümlüler gerekli sağlık hizmetlerinden düzenli bir şekilde yararlanamıyor”21 Kasım 2020 Cumartesi 16:04
  • Taçoy: “Çalışmalar sürüyor.Ozanköy, Karşıyaka gibi yerlere akım verilmeye başlandı”21 Kasım 2020 Cumartesi 16:01
  • TDP Heyeti Doğal Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu21 Kasım 2020 Cumartesi 15:50
  • Zanlılar eseri satmaya çalıştıklarını söyledi!21 Kasım 2020 Cumartesi 15:49
  • 6 aylık bebeği yurt dışından getirip kayıt ettirmeye çalıştılar!21 Kasım 2020 Cumartesi 15:40
  • 210 promil alkolle kaza yapmıştı. Mahkemeye çıkarıldı!21 Kasım 2020 Cumartesi 15:39
  • Ağır suç işlemek için gizli ittifak kurdular!21 Kasım 2020 Cumartesi 15:37
  • Bağımsızlık Yolu:''Çocuklara Haklarını Sağlamak Devletin Görevidir''21 Kasım 2020 Cumartesi 15:36
  • Felaketten zarar gören iş yerlerinin prim borçları ve depozitlerine 3 ay erteleme verildi21 Kasım 2020 Cumartesi 15:10
  • Pandemi Yüzünden KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişler Yüzde 70 Azaldı21 Kasım 2020 Cumartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti