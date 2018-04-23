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Ağrotur Askeri Üssü’nde emperyalizm karşıtı eylem

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Geçtiğimiz hafta ABD ve İngiltere’nin başını çektiği ülkeler tarafından Suriye’ye yönelik yapılan saldırı ve bu saldırıda Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinin de kullanılması dün Limasol’daki Ağrotur askeri üssü önünde düzenlenen eylem ile protesto edildi
Ağrotur Askeri Üssü’nde emperyalizm karşıtı eylem

Devrimci Komünist Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre, Savaş Karşıtı İnisiyatif’in çağrısı ile Güney Kıbrıs’taki demokratik kitle örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği eyleme; Devrimci Komünist Birlik (DKB) yanında kuzeyden Boran Kültür Merkezi de katılarak destek verdi.

“Emperyalist savaşa hayır, Emperyalist güçler Kıbrıs’tan defol!” yazılı pankart açan DKB üyeleri ve diğer eylemciler sık sık Yunanca, Türkçe ve İngilizce sloganlarla “emperyalist güçlere ve savaş girişimlerine” tepkilerini gösterdiler.

Ağrotur köyü girişinde toplanan yüz kadar eylemci sloganlar eşliğinde İngiliz üssünün kapısına yürüdü. “Halkların katillerine toprak ve su yok”, “Ölüm üsleri dışarı”, “Halkların silahı dayanışma, patronların savaşına karşı savaş”, “Emperyalistler dünyayı yine bölüyor ve sınırları halkların kanları ile çiziyor”, “Ortadoğu’dan Kıbrıs’a, son söz halklarındır” ve “Kıbrıs’ta, Yunanistan’da ve Türkiye’de düşman; bankalar ve bakanlardır” gibi sloganların atıldığı eylem yaklaşık bir saat sürdü.

Eylemciler emperyalist saldırganlığa ve ülkemizde gaspedilen toprakları üzerine kurulan askeri üslerden bölge halklarına karşı savaş yürütülmesine karşı durmaya devam edeceklerini ve bu eylemleri giderek daha geniş kitlelerin katılımını sağlayarak sürdüreceklerini kaydettiler.

Eylem, toplanma yerine doğru yapılan yürüyüşün ardından son buldu.

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