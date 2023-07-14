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Akademisyenler TikTok yüzünden Texas'ı mahkemeye verdi

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Teksas'taki üniversite öğretim üyeleri ve ifade özgürlüğü savunucuları, yasağın akademik araştırmalara zarar verdiğini ve ABD Anayasasını ihlal ettiğini iddia ederek TikTok'un resmi ağlarda kullanılmasını yasaklayan bir kural nedeniyle eyalet hükümetine d
Akademisyenler TikTok yüzünden Texas'ı mahkemeye verdi

Teksas'taki üniversite öğretim üyeleri ve ifade özgürlüğü savunucuları, yasağın akademik araştırmalara zarar verdiğini ve ABD Anayasasını ihlal ettiğini iddia ederek TikTok'un resmi ağlarda kullanılmasını yasaklayan bir kural nedeniyle eyalet hükümetine dava açtı.

Üyeleri arasında devlet üniversitesi profesörlerinin de bulunduğu Bağımsız Teknoloji Araştırmaları Koalisyonu adına Perşembe günü açılan dava, TikTok yasağının akademik özgürlükleri ve anayasal hakları ayaklar altına aldığını ileri sürdü.

Davacılar , "Texas'ın devlet üniversitesi öğretim üyelerinin büyük bir iletişim platformuna erişimini kısıtlama kararı hem araştırmayı hem de öğretimi tehlikeye atıyor" diyerek yasağın "anayasaya aykırı" olduğunu söyledi.

North Texas System Üniversitesi Şansölyesi Dr. Michael Williams ve üniversitenin mütevelli heyetinin birkaç üyesi davacılar arasında yer alıyor. 

Geçen Aralık ayında Texas Valisi Greg Abbott tarafından uygulanan tedbir, devlet yetkililerinin TikTok'u devlet ağlarında veya cihazlarında kullanmasını yasakladı ve devlet tarafından finanse edilen üniversiteler için kısıtlamalar getirdi.

Yasağın destekçileri, sosyal medya platformunun Çin merkezli ByteDance şirketine ait olduğunu öne sürerek Amerikalıların verileri ve mahremiyeti için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.  

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