Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından paylaştı:

Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum.

Bilimden, bilgiden kopmak ve pazarlanan yalanlara savrulmak Rektörlere kalmışsa, bu ülkede neyi konuşacağız ?

Çok sesliliğin, demokratik ve özerk düzenin temsilcisi olmak, bir duruş sergilemek beklenirken, kişisel adım atarak statükonun savunuculuğuna soyunmak yüksek öğrenim açısından içler acısı bir durum.