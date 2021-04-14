Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından paylaştı:
Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum.
Bilimden, bilgiden kopmak ve pazarlanan yalanlara savrulmak Rektörlere kalmışsa, bu ülkede neyi konuşacağız ?
Çok sesliliğin, demokratik ve özerk düzenin temsilcisi olmak, bir duruş sergilemek beklenirken, kişisel adım atarak statükonun savunuculuğuna soyunmak yüksek öğrenim açısından içler acısı bir durum.
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