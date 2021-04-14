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Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum

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Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum
Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından paylaştı:

Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum.

Bilimden, bilgiden kopmak ve pazarlanan yalanlara savrulmak Rektörlere kalmışsa, bu ülkede neyi konuşacağız ?

Çok sesliliğin, demokratik ve özerk düzenin temsilcisi olmak, bir duruş sergilemek beklenirken, kişisel adım atarak statükonun savunuculuğuna soyunmak yüksek öğrenim açısından içler acısı bir durum.

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