Akaryakıta okkalı zam bekleniyor

Akaryakıta perşembe ya da cuma günü yüklü miktarda zam bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta akaryakıt zammının 1 hafta erteleneceği yönünde yaptığı açıklama sonrası, gözler bu hafta verilecek karara çevrildi.

YARIN YA DA CUMA GÜNÜ YÜKLÜ ZAM BEKLENİYOR

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, akaryakıta perşembe ya da cuma günü yüklü miktarda zam bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, tedarikçi firmalar da zam öncesi ya akaryakıt gemisini adaya getirmiyor ya da bayilere az miktarda akaryakıt vererek stok yapıyor.