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“Akaryakıta yine zam yapılmadı”

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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Dünya’daki fiyat artışı ve kurdaki yükselişe rağmen akaryakıt fiyatlarına yine zam yapılmadığını söyledi.
“Akaryakıta yine zam yapılmadı”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm Dünya’da petrol fiyatlarında yaşanan artışa ve kurdaki yükselişe rağmen, KKTC’de akaryakıt fiyatlarının yükseltilmediğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığın sorumluluğuyla yayınlanan emirname ile akaryakıt fiyatlarında oluşan yükselişin, fon miktarından karşılandığını ve vatandaşa zam olarak yansıtılmadığını belirtti.

Maliye Bakanı, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde vatandaşın ekonomik yükünü artırmamak adına yoğun çaba sarfettiklerini belirtti.

 

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