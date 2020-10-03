Akciğerlerin kendini temizlemesini sağlayan 10 besin

kendini temizleyebilen organlarımızdan olan akciğerlerimize iyi gelen besinler var mı? Diyetisyen Salih Gürel sıraladı
1-Zerdeçal
Zerdeçal antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen yapımına zarar veren radikalleri temizleme görevini üstlenir.
2-Sarımsak
Doğal şifa kaynaklarından biri olan sarımsak, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinin yanı sıra içinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler ve soğuk algınlığı gibi problemlere iyi gelir.
3-Zencefil
Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.
4-Okaliptüs
Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptüs yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır, tıkanıklığı açar, kan akışını artırır ve şişliği azaltır.
5-Kekik
İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.
6-Keçi boynuzu
Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan kısacası detoks etkisi yaratan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur.
7-Siyah havuç
Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin-mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.
8-Öksürük otu
Öksürük otu balgam sökücüdür, C vitamini deposudur. Kızıldereliler tarafından binlerce yıl ciğerleri güçlendirmek için kullanılmıştır. Astım, bronşit, öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.
9-Tere
Tere, tam bir akciğer dostudur. Akciğerdeki tahribatı onaran bu bitki, aynı zamanda vücudun sigaranın etkilerinden temizlenmesine de yardım ediyor.
10-Üzüm çekirdeği
Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm yerken bazı kişiler genellikle çekirdeklerini çıkarma eğilimi gösterir. Oysaki özellikle siyah üzümün çekirdeği asıl sağlık kaynağıdır. Üzüm çekirdekleri ile tüketilmeli.
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