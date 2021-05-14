  • BIST 1.441
  • Altın 499,347
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

AKEL: Uluslararası toplum İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kayıtsız kalamaz!

» »
AKEL’in, uluslararası toplumun İsrail’in Gazze’deki sivillere yaptığı saldırılara kayıtsız kalamayacağını ve faillerle kurbanları aynı tutup eşit mesafede duramayacağını açıkladı.
AKEL: Uluslararası toplum İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kayıtsız kalamaz!

Haravgi gazetesine göre AKEL, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Filistin sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden yeni oldubittiler ve İsrail devletinin Filistinliler aleyhinde her gün uyguladığı şiddetin, savaş kısır döngüsünü beslediğini ifade etti.

AKEL, siviller aleyhindeki her türlü şiddet eylemini kınadıklarını belirtirken, gerginlik ve çatışmaların kızışmasının sebeplerinin çarpıtılamayacağını ve “işgal, kolonizasyon ve yerinden edilme kurbanı olan Kıbrıslılar” olarak, Filistin’in işgal ve kolonizasyonuna sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

“FİLİSTİN’DEKİ SİVİLLER ALEYHİNDEKİ SALDIRILARA HİÇBİR KINAMA YOK”

Gazete, üstteki başlıkla aktardığı bir diğer haberinde ise, Rum Hükümeti’nin izlediği dış politikada başka konuşup başka eylemlerde bulunduğunu ve ülkenin güvenirliğini yaraladığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın iç cephede İsrail lehinde tek yanlı ve haksız görüş belirttiğini kaydeden gazete, dış cephede ise Güney Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına rağmen bölgede önemli bir arabuluculuk rolü üstlendiği şeklinde lanse edildiğini yazdı.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün, devletin televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda hayatını kaybeden sivillerden bahsetmekten ısrarla kaçındığını ve İsrail’e destek çıktığını belirtti.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de Delphi Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın izlediği dış politikanın dışa dönük olduğunu ve hedefin, bölgenin katalizörü ve koordinatörü olmak olduğunu söylediği kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ İSRAİL MENFAATLERİNE KORUMA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Rum polisinin, Güney Kıbrıs’ta İsrail menfaatine hizmet eden bölgeler için tedbir aldığını yazdı.

Gazete, polisin İsrail menfaatine hizmet eden binalar etrafındaki devriyesini artırdığını ve İsrailli turistlerin sıklıkla geldiği Larnaka Havalimanı ile konakladıkları tesislerde de ek tedbir aldığını kaydetti.

Haberde, Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki İsrail Büyükelçiliği ile geçiş kapılarında da tedbirler alındığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner’den Oktay’a bayram tebriği14 Mayıs 2021 Cuma 10:14
  • KTÇB Başkanı Kelle: Toprak Sınıflandırılması ve Toprak Koruma Yasası Hayata Geçirilmeli14 Mayıs 2021 Cuma 10:13
  • 12 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı14 Mayıs 2021 Cuma 10:08
  • Patates Ambarları Yangında Zarar Gördü14 Mayıs 2021 Cuma 09:55
  • Edremit'te Yüksek Ses ve Gürültü Ele Verdi14 Mayıs 2021 Cuma 09:47
  • KTEB Başkanı Öksüz: 2019 Yılında Hazırlanan Meslek Tadil Yasamız Bakanlıkta Bekletilmektedir14 Mayıs 2021 Cuma 08:54
  • Bugün Hava Nasıl Olacak?14 Mayıs 2021 Cuma 08:27
  • Son 24 saatte 37 vaka, 38 taburcu13 Mayıs 2021 Perşembe 20:49
  • Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam yayınlanmayacak!13 Mayıs 2021 Perşembe 16:14
  • Oktay'dan KKTC halkına kutlama13 Mayıs 2021 Perşembe 14:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti